Врачи выписали губернатора Мурманской области из больницы

Главу Мурманской области Андрея Чибиса лечился и восстанавливался после ножевого ранения, полученного после встречи с жителями г.Апатиты. Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , недавно губернатора выписали.

Осложнений в ходе лечения не возникло, Чибис быстро смог вставать на ноги и ходить, а рекомендации врачей соблюдал беспрекословно. Специалисты и сейчас надеются, что губернатор будет следовать их наставлениям, так как выписка получилась немного своевременной.

«Врачи согласились выписать только под строжайшее обещание следовать всем рекомендациям и соблюдать все процедуры в режиме дневного стационара под наблюдением медработников. Постепенно иду на поправку», — отметил глава Мурманской области.

Чибис выразил большую благодарность специалистам областной больницы, которые помогли ему после ранения и в процессе восстановления. Губернатор хочет скорее приступить к рабочим обязанностям.

Напомним, 4 апреля на губернатора Мурманской области было совершено нападение. Глава региона только провел встречу с жителями Апатит, как неожиданно на него напал мужчина с ножом. Ему удалось ранить чиновника в живот. Позже, после задержания, мотивы о нападении менялись. Сначала агрессор утверждал, что пошел на преступление из-за «голосов в голове», потом назвал это спонтанным решением, а вскоре признал, что имела дело обида на работу главы.