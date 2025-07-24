Враг атакует Геническ: город в огне и заволокло дымом
Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали Геническ в Херсонской области, начался пожар
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Украинская армия с использованием беспилотных летательных аппаратов нанесла удар по городу Геническ, расположенному в Херсонской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.
В данный момент проводится тушение пожара. По предварительной информации, пострадавших нет.
«Противник атакует Геническ. Выехал на место падения сбитого БПЛА с начальником ГУ МЧС России по Херсонской области Саварбеком Даурбековым», — написал Сальдо.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что илы противовоздушной обороны Минобороны России успешно перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата противника, которые направлялись в сторону столицы.