Враг атакует: в нескольких районах Крыма сработали системы ПВО

В ночь на субботу, 12 августа, системы противовоздушной обороны сработали над разными районами Крыма, проинформировал советник главы республики Олег Крючков.

По его словам, возможна атака украинских дронов. Он призвал не поддаваться панике и проверять любую размещенную о происходящем в соцсетях информацию на предмет достоверности.

«Над разными районами Крыма сработали системы ПВО. Просим сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал Крючков в своем аккаунте.

Он добавил, что ПВО, в частности, сработала в Кировском районе полуострова.

Ранее в соцсетях и пабликах распространялась информация о взрывах в Кировском районе Крыма. Примерно в районе часа ночи движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно было приостановлено.