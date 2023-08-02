Украинские боевики под Артемовском все не унимаются и стараются взять хоть какую-то часть территории под свой контроль. Киеву нужно отчитаться перед западными кураторами за потраченные на режим средства.

Как сообщают военкоры в соцсетях, враг воспользовался пролегающей в направлении района Садов между Клещеевкой и Артемовском лесополосой ринулся в стремительное наступление.

«После артподготовки ВСУ бросили штурмовые группы украинских боевиков и наёмниками в основном без бронетехники.По радиоперехватам было слышно много воплей на иностранных языках, включая польский и английский», - приводится в публикациях.

Отмечается, что к настоящему моменту российскими подразделениями отражены на указанном направлении до 10 штурмовых подразделений, множество украинских боевиков и наемников уничтожены, есть пленные.

Также сильные бои ведутся в районе Курдюмовки и Андреевки, однако интенсивность на данном участке линии соприкосновения не столь высока.