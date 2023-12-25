Враг обстрелял Горловку: один погибший, шесть человек пострадали, уничтожен ТЦ

Украинские боевики вновь подвергли ракетному обстрелу Горловку в Донецкой народной республике. Как сообщил в своем аккаунте мэр города Иван Приходько, вражеские снаряды угодили в один из торговых центров, начался пожар.

В результате обстрела один человек погиб, шестеро пострадали. Сам торговый центр сгорел дотла.

«Очередной адский день горловчанам устроили украинские каратели. За сутки шесть раненых мирных граждан, одна женщина погибла. Масса повреждённой гражданской инфраструктуры, уничтожен торговый центр», — сообщил Приходько.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал примерные, по его мнению, сроки окончания проводимой ВС РФ спецоперации на Украине. Глава республики допустил, что военные действия могут вполне завершиться уже к началу лета 2024 года.