Враг попытался атаковать Москву: над подмосковной Электросталью сбит украинский боевой дрон

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в соцсетях сообщил о сбитом поздним вечером 19 ноября российскими средствами ПВО очередном беспилотнике ВСУ в Московской области.

Со слов Собянина, дрон летел в сторону Москвы и был ликвидирован в небе над городом Электросталь в Московской области.

«Силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», - сообщает Собянин.

Отмечается, по предварительным данным, в районе падения обломков беспилотника разрушений и пострадавших не зафиксировано.