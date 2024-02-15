Вражеский беспилотник атаковал нефтебазу в Курской области, начался пожар
Фото: [скриншот с видео]
Украинские боевики под покровом ночи в четверг, 15 февраля, предприняли очередную попытку атаковать российские инфраструктурные объекты в соседней с Украиной Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Как написал Старовойт в своем аккаунте в соцсетях, в результате вражеской атаки при помощи ударного дрона в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе.
«По предварительной информации, пострадавших нет. Прошу сохранять спокойствие», — сообщил губернатор.
Глава региона добавил, что все спецслужбы в настоящее время работают на месте инцидента. Спасатели тушат пожар.