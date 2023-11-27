Вражеский снаряд со шрапнелью влетел в окно и ранил мать и спящую девочку в Донецке

В Донецке в результате очередного обстрела украинских боевиков ранены два мирных жителя: женщина и маленький ребенок. Как сообщает РИА Новости, ВСУ применили снаряд со шрапнелью, обстреляв жилой район возле железнодорожного вокзала.

По словам матери получившей ранение девочки, ее дочь спасло то, что в момент, когда в окно влетел снаряд, она не делала уроки за столом у окна, а в прилегла поспать.

«Обычно она сидит допоздна делает уроки, а в этот раз раз она из-за дождя прилегла. Я думаю - слава богу, что прилегла и осталась жива. Если бы сидела за компьютером, она могла бы погибнуть, так как осколки пробили стул», - рассказала женщина, которая также получила осколочные ранения.

Как уточнили в представительстве ДНР в СЦКК, за минувший день вражеские войска обстреляли территорию республики не менее 32 раз.