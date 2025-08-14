Вредная привычка привела к жуткому происшествию в пятиэтажке

В городе Калтан Кузбасса из-за вредной привычки собственника произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, передает VSE42.Ru .

Возгорание случилось в квартире на третьем этаже. По предварительным данным МЧС, причиной стал неосторожно брошенный окурок.

На момент прибытия пожарных расчетов из подъезда валил густой дым. Пять жильцов дома успели самостоятельно эвакуироваться. Спасателям удалось вывести из горящей квартиры ее хозяина. Обошлось без жертв и пострадавших. Курильщик отделался испугом и получил ценный урок на будущее.

На месте работали пять сотрудников МЧС и одна единица спецтехники. Огнеборцы оперативно локализовали возгорание, не дав огню распространиться на другие квартиры.

