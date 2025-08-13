Огненное ДТП: автовоз и восемь новых машин сгорели дотла на трассе

Крупная авария с масштабным пожаром произошла на федеральной трассе в Смидовичском районе ЕАО. По предварительным данным, водитель бетономешалки выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с груженым автовозом. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

По предварительным данным, водитель бетономешалки выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с груженым автовозом. Удар оказался настолько сильным, что автовоз с восемью новыми легковыми автомобилями моментально вспыхнул. Огнем полностью уничтожены все транспортные средства — как грузовик-перевозчик, так и его дорогостоящий груз.

Водитель бетономешалки с травмами был экстренно доставлен в ближайшую больницу, информация о состоянии второго участника ДТП пока не поступала.

На месте работали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи. Пожарным потребовалось несколько часов, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Трасса была временно перекрыта, образовалась многокилометровая пробка.

