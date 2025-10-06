Вредным продуктам могут поставить красные ценники

В Общественной палате России предложили ввести специальную маркировку для продуктов с высоким содержанием сахара и трансжиров. Инициатива предполагает, что такие товары, как чипсы и газированные напитки, получат четкие предупреждения о вреде для здоровья, как сообщил ТАСС .

По словам заместителя секретаря ОП Владислава Гриба, подобные продукты особенно опасны для детского рациона и часто ведут к серьезным заболеваниям. Он считает, что нужно немедленно начать информировать покупателей — например, с помощью цветных ценников в магазинах.

Красный цвет мог бы сигнализировать о высокой опасности и нечастом употреблении, желтый — о нежелательности в ежедневном меню, а зеленый — отмечать безопасные товары. Также Гриб предлагает обязать производителей размещать на упаковках предупреждающие надписи крупным шрифтом, как это делается для табака или алкоголя.

По его мнению, на ярких пачках вредных снеков должно быть прямо указано, что их регулярное потребление угрожает развитием ожирения, диабета и других нарушений. Такие шаги, подкрепленные изменениями в законах, станут практической заботой о здоровье подрастающего поколения.

Кроме продуктов, представитель ОП затронул тему детских игрушек, способных вызывать аллергию. Он подчеркнул, что и для них необходимо ввести наглядные предупреждения прямо на упаковках или ценниках.

Ранее стало известно, чипсы с каким вкусом больше всего любят россияне.