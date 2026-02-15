«Время для добрых дел». Иеромонах Афанасий рассказал, как правильно провести Сретение

По случаю великого праздника Сретения Господня верующим людям надлежит посвятить время молитве, посещению храма и совершению благих поступков. Об этом в беседе с РИА Новости напомнил благочинный Сретенской обители иеромонах Афанасий (Дерюгин).

«В день Сретения Господня, как и в любой значимый церковный праздник, первостепенная задача христианина — прийти в храм, присоединиться к общей молитве и приступить к церковным таинствам… Участие в литургии в этот день является самым важным. Вообще, все церковные торжества мы должны стараться наполнять добрыми делами. Оказать помощь ближнему, поддержать словом или делом, явить пример христианской любви — это и будет наилучшим образом проведения Сретения Господня», — подчеркнул священнослужитель.

Напомним, что Сретение Господне (само название происходит от древнеславянского слова, означающего «встреча») входит в число двунадесятых праздников — двенадцати наиболее важных дат в церковном календаре. Русская православная церковь неизменно отмечает его 15 февраля. Праздник установлен в память о событии, описанном в Евангелии, — встрече старца Симеона, праведной Анны с Богомладенцем Иисусом, которого Дева Мария и Иосиф, следуя ветхозаветному обычаю, принесли в Иерусалимский храм на сороковой день после Рождества.

Ранее сообщалось о том, что патриарх Кирилл пожелал в праздник Сретения всем верующим обрести душевный мир.