«Время героев» в действии: участник спецоперации назначен на высокий пост в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объявил о новом кадровом назначении в руководстве региона. Вице-губернатором стал участник специальной военной операции, Герой Российской Федерации Александр Шуваев. Соответствующее заявление глава Приангарья сделал в своем Telegram-канале.

Кобзев пояснил, что до назначения на высокую государственную должность Шуваев прошел необходимую стажировку в местных органах власти. Новый вице-губернатор имеет солидный военный опыт, проходил службу в Воздушно-десантных войсках России и отмечен множеством государственных наград.

Среди регалий Александра Шуваева — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орден Александра Невского, три ордена Мужества и медаль Суворова. Как добавил губернатор, в июне 2025 года Шуваев стал участником второго потока федеральной программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным. Это назначение является практической реализацией данной программы, направленной на интеграцию заслуженных военнослужащих в систему государственного управления.