Время реальных дел: глава Павловского Посада провел прием граждан

В четверг 16 апреля глава Павлово‑Посадского городского округа Денис Семенов провел личный прием граждан в приемной партии «Единая Россия». В ходе встречи прозвучали обращения по широкому кругу вопросов — от бытовых сложностей до стратегических задач развития территории.

Один из местных предпринимателей, развивающих сферу услуг, попросил помочь найти подходящее помещение. Глава округа подчеркнул, что поддержка малого бизнеса способствует созданию новых рабочих мест и повышению комфорта жизни в округе, — по этому вопросу уже идет поиск подходящих площадок.

Еще одно обращение касалось сложностей с доступом к земельному участку: из‑за отсутствия дорог или нечетких границ владельцы порой не могут полноценно использовать свою землю. Денис Семенов взял ситуацию под личный контроль: предстоит проверить документы и найти пути решения проблемы. Кроме того, жители подняли темы благоустройства, работы общественного транспорта и содержания инфраструктуры. Все обращения детально обсудили, зафиксировали нюансы и пожелания заявителей.

По итогам приема глава округа дал поручения профильным службам, установил четкие сроки решения по каждому вопросу и пообещал лично контролировать исполнение. Мероприятие продемонстрировало эффективность прямого диалога между властью и жителями для решения актуальных проблем.