Время стояния в пробке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани составляет два часа

После открытия движения по Крымскому мосту по одной полосе в реверсивном движении со стороны Краснодарского края вновь начался образовываться автомобильный затор.

Как передает с места событий корреспондент «Подмосковье Сегодня», в настоящее время приходится стоять не менее двух часов. Также стала известна схема движения по Крымскому мосту, с учетом реверсивного движения.

«Машины к пункту досмотра пропускаются по несколько десятков, после его прохождения формируют колонну из порядка 50 машин непосредственно для проезда по мосту», - сообщает корреспондент.

Отмечается, что сам досмотр занимает не более 10 минут. При условии, что автолюбитель не везет с собой большое количество вещей.

В ночь на 17 июля произошел теракт на Крымском мосту, в результате которого было повреждено автомобильное полотно. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), за организацией теракта стоят спецслужбы Украины.

Как сообщил ранее в своем аккаунте в соцсетях вице-премьер Марат Хуснуллин, движение автотранспорта открыто в кратчайшие сроки и осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе.