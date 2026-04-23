Рынок автомобилей с пробегом в России входит в состояние временного равновесия. Пока часть автолюбителей ожидает обвала цен, ведущие дилеры (Major Expert, «Рольф», «Автодом») сходятся во мнении, что в мае стоимость большинства моделей останется стабильной. Резких скачков не предвидится, однако внутри сегментов наметились разнонаправленные тренды, которые определят выгоду сделок в ближайший месяц, пишет naavtotrasse .

Подержанные китайские марки продолжают планомерно дешеветь из-за насыщения рынка и роста предложений на вторичном сегменте. В то же время проверенные временем модели ушедших европейских и японских брендов, такие как Volkswagen Polo, сохраняют высокую стоимость и даже могут прибавить в цене благодаря репутации надежных и предсказуемых в обслуживании машин. В премиальном классе ситуация иная: из-за экономической неопределенности и низкой активности покупателей здесь возможны наиболее ощутимые точечные скидки.

Майский спад спроса и сезонность: почему рынок встанет на паузу

Традиционно май считается «тихим» месяцем для автобизнеса. Эксперты прогнозируют падение покупательской активности на 10–12% по сравнению с апрелем. Основной причиной станет календарь праздников: внимание россиян переключается на дачные заботы, семейный отдых и сопутствующие бытовые расходы. Кроме того, на рынок давит неопределенность с курсами валют и возможные изменения в правилах утильсбора, что заставляет часть аудитории занять выжидательную позицию.

Несмотря на общее снижение активности в первой половине месяца, дилеры ожидают оживления продаж ближе к июню. Вторая половина мая обычно компенсирует просадки, так как многие начинают искать транспорт для летних отпусков. Этот период эксперты называют временем «выгодного торга»: из-за временного избытка машин на витринах продавцы охотнее идут на уступки, особенно по позициям, которые долго не находят владельца.

Что ищут россияне на вторичном рынке в середине 2026 года

Интересы покупателей остаются прагматичными. Основной спрос сосредоточен на автомобилях возрастом до пяти лет с прозрачной историей владения. В массовом сегменте лидируют модели, предлагающие минимальную стоимость владения и высокую остаточную ресурсность. В топе предпочтений остаются привычные лидеры рынка, хотя интерес к «свежим» китайским кроссоверам постепенно догоняет классические бюджетные седаны.