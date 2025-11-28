«Время выбрало нас»: в подмосковных Котельниках организовали концерт с участием ветеранов СВО
Фото: [Администрация городского округа Котельники]
В подмосковных Котельниках состоялся патриотический концерт «Время выбрало нас» с участием ветеранов специальной военной операции. Мероприятие прошло в Доме культуры «Силикат» и было посвящено мужеству российских военнослужащих.
Центральным событием вечера стало выступление группы «Дозор», созданной при поддержке Ассоциации ветеранов боевых действий. Особенность коллектива в том, что его участники сами побывали в зоне проведения спецоперации ВС РФ, а их музыкальное творчество рождено непосредственно на передовой. Тексты песен представляют собой пронзительные истории о воинском долге и любви к Родине, основанные на личных впечатлениях авторов.
Перед гостями выступила известная исполнительница лирического шансона Любовь Попова. На концерте присутствовали как непосредственные участники СВО, так и учащиеся местных образовательных учреждений, для которых подобные мероприятия имеют важное воспитательное значение.