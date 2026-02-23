Время замерло воронежец: нашел в гараже идеальный ВАЗ с 2010 года с изюминкой

В Воронеже нашелся практически новый автомобиль ВАЗ-2114, который 16 лет провел на хранении. Владелец оценил раритетную машину с минимальным пробегом в 750 тысяч рублей, пишет РГ.

На вторичном рынке Воронежа появилось редкое предложение для ценителей отечественного автопрома. Местный житель выставил на продажу хэтчбек ВАЗ-2114, чей пробег с 2010 года составляет всего 11 тысяч километров, что подтверждается показаниями одометра.

Владелец утверждает, что транспортное средство содержится в идеальном техническом и визуальном состоянии. Хотя продавец не стал вдаваться в подробности технической части, приложенные к объявлению фотографии полностью подтверждают его слова: кузов автомобиля выглядит безупречно, без следов коррозии или повреждений.

В описании к лоту указано, что машина всю свою историю находилась в одних руках. Продавец также добавил, что готов рассмотреть вариант торга при личной встрече с покупателем.

Под капотом у этой «капсулы времени» установлен 8-клапанный инжекторный двигатель объемом 1,6 литра, выдающий 81 лошадиную силу. Работает мотор в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач, привод у автомобиля передний.

Стоимость раритетного экземпляра владелец оценил в 750 тысяч рублей. Для сравнения: средняя рыночная цена на подобные модели с обычным пробегом значительно ниже, что делает данное предложение особенно привлекательным для коллекционеров.