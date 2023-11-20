Врио главы Чехова проверил работу маршрутов автобусов

Жители сообщали об отмене рейсов и несоблюдении расписания, что влияет на их дневные планы. В день проверки автобус №22 пришел вовремя. Горожане также отметили, что несмотря на случаи несоблюдения расписания, в автобусах этого рейса чисто и комфортно.

Причина редкости рейсов кроется в нехватке водителей. На сегодняшний день в чеховском подразделении МОСТРАНСАВТО работают более полутораста водителей, двое из которых проходят службу в зоне проведения специальной военной операции. Также в коллективе трудоустроены четыре женщины.

Напомним, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обращал внимание на то, что необходимо мотивировать женщин выбирать профессию водителей общественного транспорта. В этом есть преимущества как для пассажиров (по статистике водители женщины более вежливые и дисциплинированны), так и для самих потенциальных водительниц: гибкий график, льготы и бесплатное обучение профессии.