Врио главы Чехова встретился с молодыми самбистами

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Чехов Михаил Собакин провел встречу в юными спортсменами муниципалитета, а также с их родителями, наставниками и с директорами учебных учреждений, входящих в проект «Самбо в школу». Мероприятие состоялось во Всероссийский день самбо.

Так, десятая школа стала первой среди запустивших этот проект для своих учеников. В ней осваивают боевое искусство уже более полутысячи ребят. На данный момент к программе присоединились еще восемь образовательных учреждений и более двух тысяч школьников.

Врио главы Чехова выразил благодарность руководству школ, а также напомним, что в муниципалитете есть вся необходимая инфраструктура и возможности для дальнейшего спортивного роста юных самбистов.

Проект «Самбо в школу» реализуется с 2018 года, а с 2022 года партия «Единая Россия» продвигает программу «Za самбо». Эти направления не только популяризируют данный вид единоборств, но и воспитывают детей в культуре здорового образа жизни, уважения к старшим и в духе патриотизма.