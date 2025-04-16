ВРИО главы городского округа Серпухов провел совещание с руководителями 20 ведущих предприятий

Практически все трудовые коллективы активно участвуют в общественной жизни округа, оказывают поддержку ветеранам Великой Отечественной войны, семьям участников специальной военной операции и непосредственно военнослужащим. Однако и администрация муниципалитета обязана быть заинтересованной в решении задач и проблем, с которыми сталкиваются предприятия. Именно об этом мы и говорили во время встречи.

Основную часть обсуждений составили вопросы, связанные с состоянием дорожного покрытия, корректировкой маршрутов общественного транспорта, организацией системы уличного освещения и нехваткой квалифицированных работников. Все поступившие обращения приняты к рассмотрению. Часть из них будет решена в ближайшее время, другие требуют более глубокого анализа. Тем не менее, ни одна из поднятых проблем не останется без внимания.