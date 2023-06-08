Врио главы ЛНР: пострадавшие от обстрела ВСУ находятся в стабильном состоянии

В результате обстрела Луганска некоторые мирные жители пострадали. Но Леонид Пасечник, врио главы региона, заявил, что у всех сейчас наблюдается стабильное состояние. Его сообщение в соцсетях передает ФАН

Согласно записи чиновника в социальных сетях, четверо человек (трое мужчин и одна женщина) получили минно-взрывные повреждения. Но всем раненным уже оказана необходимая медицинская помощь. Они находятся под постоянным наблюдением. За пациентами ведется уход, каждый обеспечен нужными препаратами для должного лечения.

Как сообщил Леонид Пасечник, уже через две недели трое человек полностью поправятся. Выяснилось, что из-за более тяжелой травмы один пострадавший останется под присмотром врачей немного дольше.

Ранее были опубликованы фото из Луганска, города, который стал целью для ВСУ с утра восьмого числа. По некоторой информации, высота пролетающих снарядов была небольшой, поэтому они миновали средства радиолокационной станции.