Врио главы Вологодской области заговорил с чиновниками на английском, узнав о результатах ЕГЭ по иностранному языку

Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, услышав отчет об итогах ЕГЭ по иностранному языку в регионе, внезапно начал говорить с чиновниками на английском.

Ранее Филимонов опубликовал в своих соцсетях видеозапись с совещания. На видео ему докладывают об итогах Единого госэкзамена, отмечая, что результаты по английскому и информатике оказались ниже, чем в среднем по стране.

Эта информация стала причиной недовольства Филимонова, и он обратился к чиновникам на английском: «Прошу прощения, а в чем сложность с английским языком? Что не так с английским? Прошу ответить на мой вопрос».

Ранее СМИ сообщали, что в ходе одного из мероприятий Филимонов начал читать рэп на английском и даже показал «вертушку» — удар ногой с разворота.