Александр Хинштейн, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области, на недавнем заседании правительства региона предложил провести тщательный и всесторонний анализ работы всей аптечной сети в области. Он специализировал внимание на «Курской фармации», которая, несмотря на то что была выкуплена ранее и теперь находится в государственной собственности, требует особого внимания со стороны властей.

Хинштейн акцентировал внимание на том, что важно не только провести оценку текущей деятельности этой аптечной сети, но и разобраться в ее роли в процессе обеспечения местных жителей льготными лекарствами. Он отметил, что в условиях, когда власти принимают меры для улучшения управления здравоохранением в регионе, детальный подход к изучению работы «Курской фармации» будет крайне необходим.

