ВРИП главы Чехова встретился с волонтерами округа

Вчера вся страна в целом и Подмосковье в частности отметили День волонтера. К этому празднику в администрации городского округа Чехов приурочили встречу с неравнодушными жителями муниципалитета. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ВРИП главы муниципалитета Михаил Собакин.

В администрации в этот день собрались люди, которые помогают участникам СВО и их семьям, представители общественных организаций. Но, по сути, этот праздник касается всех, кто помогает тем, кто нуждается в поддержке.

«Для нас, жителей округа, ярким примером волонтерства является Антон Павлович Чехов, который на протяжении всей своей жизни оказывал помощь людям», — отметил Собакин.

Самые первые и непростые испытания выпали на долю добровольцев во время пандемии COVID-19. Именно тогда в округе сложилась мощная и прочная команда единомышленников, готовых прийти на помощь. Когда же началась СВО волонтеры вновь взялись за дело, расширился и сам круг добровольцев. К движению примкнули общественные организации округа, люди плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, вяжут носки и варежки. Сегодня к волонтерскому движению присоединились новые организации — это и объединение Союз женщин России и Комитет семей воинов Отечества. Помимо этого, у нас в округе созданы и функционируют ряд добровольческих организаций, которые активно помогают как воинам, так и нашим новым гражданам: изготавливают окопные свечи, плетут маскировочные сети, вяжут носки и варежки, собирают гуманитарную помощь и сами ее отвозят. Активное участие в волонтерском движении принимает Чеховское благочиние.

Большую помощь и поддержку участникам СВО оказывает Государственный фонд Защитников Отечества.

«В разговоре возникла идея объединить все наши организации в единый координационный центр. Это позволит собирать и оказывать помощь нуждающимся на постоянной основе в режиме одного окна, а также определять актуальные потребности в тех или иных сборах и организовывать доставку гуманитарных грузов по различным направлениям», — подчеркнул ВРИП главы округа.

Центр создадут на базе Молодежного клуба и ДК «Дружба».