Врип главы городского округа Дубна Максим Тихомиров встретился с жителями аварийных домов
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Дубна]
Программу реновации в наукограде Дубна временно исполняющий обязанности главы городского округа обсудил с жителями ветхого фонда.
На встрече собрались сотрудники профильных ведомств городской администрации и жители домов с улиц Дачной, Заречной и Интернациональной.
Темой беседы стали вопросы расселения старых домов и получение их жителями новых квартир. Схема утверждена и подробно расписана в областной программе реновации.
«На данном этапе идет подготовка документов. Причем в новостройках, куда переедут жители, этажность постараемся снизить - 22 до 17 этажей», - сообщил вприп главы г. о. Дубна Максим Тихомиров.
Он добавил, что первый дом по программе реновации будет построен в Дубне на Вокзальной улице. А отслужившие свое старые дома пойдут под снос.