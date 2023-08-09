Врип главы городского округа Дубна Максим Тихомиров встретился с жителями аварийных домов

Программу реновации в наукограде Дубна временно исполняющий обязанности главы городского округа обсудил с жителями ветхого фонда.

На встрече собрались сотрудники профильных ведомств городской администрации и жители домов с улиц Дачной, Заречной и Интернациональной.

Темой беседы стали вопросы расселения старых домов и получение их жителями новых квартир. Схема утверждена и подробно расписана в областной программе реновации.

«На данном этапе идет подготовка документов. Причем в новостройках, куда переедут жители, этажность постараемся снизить - 22 до 17 этажей», - сообщил вприп главы г. о. Дубна Максим Тихомиров.

Он добавил, что первый дом по программе реновации будет построен в Дубне на Вокзальной улице. А отслужившие свое старые дома пойдут под снос.