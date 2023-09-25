Врип главы городского округа Дубна рассказал, что в городе открылся Центр женского здоровья

«Здесь создали невероятно комфортные условия для пациенток - продуманный комплекс услуг, который включает практически все, что может предложить современная медицина. Работа ведется по всем направлениям: профилактика, диагностика, лечение, реабилитация, операции и эстетика», - написал Тихомиров в своих социальных сетях.

Отмечается, что всего в медучреждении трудится девяносто различных специалистов, которые работают более чем по тридцати направлениям. Кабинеты оснащены современным оборудованием для полной диагностики женского организма: КТ, МРТ, УЗИ, маммология, денситометрия и др. Многие услуги уникальны не только для Дубны, но и всего севера Подмосковья.

«Врачи увлеченные, с горящими глазами и искренним желанием не просто лечить, а давать человеку возможность жить на качественно другом уровне. Клиника ДНК успешно развивается, вместе с тем растет качество медицинского обслуживания в наукограде и частные клиники дополняют услуги государственных», - подчеркнул Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что уже в следующем году в регионе окончательно попрощаются с устаревшим аналоговым медоборудованием.