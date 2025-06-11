ВРИП главы Городского округа Серпухов провел встречу с горожанами для оперативного решения проблем

На личной встрече с главой округа жители дома № 16 по улице Новая выразили обеспокоенность по поводу неисправности кровли.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

В результате оперативного реагирования и благодаря работе управляющей компании текущая проблема с протечкой была решена. На данный момент протечек не зафиксировано, однако для окончательной уверенности в устранении дефекта потребуется время и проверка во время сильных дождей. После этого будет произведена зачистка от последствий протечек в подъезде.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Кроме того, жильцы подняли вопрос о необходимости ремонта подъездов. К сожалению, данный объект в настоящее время не включен в муниципальную программу капитального ремонта. Алексей Шимко поручил представителям управляющей компании рассмотреть возможность включения ремонта в план работ на 2026 год.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Еще одним актуальным вопросом стала необходимость обновления детской площадки. Местные жители отметили, что существующее игровое оборудование требует замены и модернизации. Планируется, что работы по благоустройству детской зоны будут выполнены в 2026 году.