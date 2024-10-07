ВРИП главы Котельников побывал на одном из самых успешных заводов округа и России

АО «Белая Дача Трейдинг» — крупнейшее в Котельниках и России предприятие с богатой историей, которое обеспечивает страну готовыми блюдами из овощей и фруктов.

Недавно работу завода по производству салатов воочию изучил ВРИП главы городского округа Михаил Соболев. Он пообщался с руководством, обсудил ряд вопросов и убедился в качестве продукции.

Временно исполняющий полномочия главы округа посетил завод в Котельниках и пообщался с директором группы компаний «Белая Дача» Виктором Семеновым. В ходе экскурсии обсудили ряд проектов, строительство заводов по обработке и упаковке салатов в регионах страны и размещение теплиц «Белой Дачи» на юге России. Сейчас там выращивается около 50 разновидностей салатов.

Завод может похвастаться большой мощностью: каждый день он производит до 60 тонн продукции, которую скупают рестораны и гипермаркеты. На проверенную десятилетиями продукцию всегда есть спрос. Активную и качественную работу здесь проводят 600 человек, многие из которых живут в Котельниках. При этом имеются и трудовые династии, входящие в команду компании четыре поколения.

Как было отмечено в ходе визита, предприятие успешно обеспечивает потребности населения, поддерживает продовольствие страны, области и округа. На 100% продумали весь цикл: от выращивания продукции, до готовки салата и отправления заказчикам. Постоянное развитие и поддержание качества позволяет предприятию Котельников более ста лет лидировать в российской отрасли.