ВРИП главы Серпуховского округа провел инспекцию хирургического отделения городской больницы

В ходе визита Алексей Шимко оценил состояние обновленного оборудования, поступившего в больницу в прошлом году. В ближайшее время планируется провести ремонтные работы в приемном отделении стационара, что создаст более комфортные условия для пациентов и медицинского персонала.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Хирургическое отделение больницы является одним из основных травматологических центров в округе, оказывающим как плановую, так и неотложную медицинскую помощь пациентам с хирургическими, травматологическими и урологическими заболеваниями. Особое внимание уделяется лечению онкологических заболеваний и химиотерапии.

Медицинское учреждение активно участвует в программе «Доступная среда», обеспечивая своевременный прием и координацию действий пациентов, в том числе

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Каждый день в стационаре оказывается помощь более чем 150 пациентам, нуждающимся в экстренной и плановой госпитализации.

«Здоровое будущее» — это всероссийская инициатива партии «Единая Россия», направленная на увеличение продолжительности жизни населения, укрепление его здоровья и поддержание активного долголетия. Проект включает в себя широкий спектр мероприятий, таких как обучение оказанию первой помощи, регулярные медицинские осмотры, контроль за модернизацией первичного звена здравоохранения, а также пропаганда здорового образа жизни и профилактика заболеваний.