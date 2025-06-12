ВРИП главы Серпуховского округа провел инспекцию хирургического отделения городской больницы
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Серпухов]
11 июня в рамках реализации федерального партийного проекта «Здоровое будущее» временно исполняющий полномочия главы Городского округа Серпухов Алексей Шимко посетил хирургическое отделение Серпуховской больницы.
В ходе визита Алексей Шимко оценил состояние обновленного оборудования, поступившего в больницу в прошлом году. В ближайшее время планируется провести ремонтные работы в приемном отделении стационара, что создаст более комфортные условия для пациентов и медицинского персонала.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Серпухов]
Хирургическое отделение больницы является одним из основных травматологических центров в округе, оказывающим как плановую, так и неотложную медицинскую помощь пациентам с хирургическими, травматологическими и урологическими заболеваниями. Особое внимание уделяется лечению онкологических заболеваний и химиотерапии.
Медицинское учреждение активно участвует в программе «Доступная среда», обеспечивая своевременный прием и координацию действий пациентов, в том числе
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Серпухов]
Каждый день в стационаре оказывается помощь более чем 150 пациентам, нуждающимся в экстренной и плановой госпитализации.
«Здоровое будущее» — это всероссийская инициатива партии «Единая Россия», направленная на увеличение продолжительности жизни населения, укрепление его здоровья и поддержание активного долголетия. Проект включает в себя широкий спектр мероприятий, таких как обучение оказанию первой помощи, регулярные медицинские осмотры, контроль за модернизацией первичного звена здравоохранения, а также пропаганда здорового образа жизни и профилактика заболеваний.
«Со стороны муниципалитета будем делать все возможное для развития отрасли здравоохранения в Серпухове, повышения доступности и качества медицинской помощи», — отметил Алексей Шимко.