ВС РФ атаковали Синельниково в Днепропетровской области

В четверг, 17 января, в городах Синельниково и Павлоград, расположенных в Днепропетровской области Украины, произошли взрывы. По информации от издания «Страна.ua», они произошли на фоне объявленной воздушной тревоги.

Информация о характере взрывов отсутствует. Согласно сообщениям украинских источников, атака была осуществлена с территории Донбасса, которая находится под контролем России.

«Сообщают о взрывах в Павлограде Днепропетровской области», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

По информации, предоставленной Министерством цифровой трансформации Украины, с 16:22 (17:22 по московскому времени) в четверг в Днепропетровской области был объявлен сигнал воздушной тревоги.

Кроме того, стало известно, что сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве, Киевской области и еще 11 регионах Украины.