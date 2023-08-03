ВС РФ ликвидировали поднявших флаг Польши на позициях ВСУ наемников
Фото: [©РИА Новости / Виктор Антонюк]
Российские артиллеристы погасили прицельным пулеметным огнем позицию украинских боевиков в Херсонской области на правом берегу Днепра, где польские наемники подняли свой национальный флаг, передает РИА Новости.
Как рассказал журналистам командир российского подразделения с позывным «Буря», разговоры на польском языке во вражеском радиоэфире стали обычным делом на указанных позициях. А накануне поляки и вовсе обнаглели.
«Мы заметили, что поляки возвели свои флаги на позиции напротив нас. Очевидно, они немного расслабились и совершили ошибку, подняв польский флаг. Мы немедленно обнаружили их и сообщили их координаты нашим артиллеристам. Они быстро реагировали. Позиция была уничтожена примерно через час», — объяснил командир.
Российский военный добавил, что с тех пор флаги там не поднимали ни поляки, ни украинские боевики. Пулеметный огонь по позициям через реку сделал свое дело.
Ранее экс-разведчик ВС США Риттер сообщил, что Вашингтон приказал Киеву закончить контрнаступление.