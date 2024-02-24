ВС РФ освободили Ласточкино и вошли в Северное — ВСУ попали в новый котел под Авдеевкой

Российские военкоры с мест сообщают об активном продвижении ВС РФ западнее Авдеевки. В соцсетях приводится информация, что боевым подразделениям атакуя одновременно с юга, севера и востока, удалось взять в клещи Ласточкино и освободить указанный населенный пункт.

Бойцы с фронта также сообщают, что минувшим днем была взята под контроль значительная часть Северного.

«Ночью штурмовые группы РФ зашли на окраины села со всех сторон. Сегодня советник главы ДНР Игорь Кимаковский официально подтвердил, что ВСУ под натиском ВС РФ оставили позиции у Ласточкино под Авдеевкой», — приводится в публикациях.

ВСУ стараются оказывать сопротивление, находясь в котле, бросаясь в контратаку на западных бронемашинах Bradley. Однако, как сообщают военкоры, вернуть Ласточкино будет теперь проблематично, если невозможно совсем уже.

«Все контратаки отбиты, боевики ВСУ уничтожаются», — пишут военкоры.

Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки.