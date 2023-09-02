ВС РФ отработали в Абхазии отражение нападения на военные объекты

Недавно в Абхазии бойцы из Вооруженных сил Российской Федерации прошли учения. В ходе них было отработано отражение теракта, которое заключается в нападении противника на объекты, принадлежащие военной инфраструктуре.

Информация об этом стала известна благодаря пресс-службе Южного военного округа. Там же, на военной базе, и прошла тренировка, во время которой подразделения противодействия терроризму отработали отражение ударов по военным объектам со стороны условного противника. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Чтобы учения были более эффективными, использовалось немало средств имитации. Для создания боевой обстановки, максимально приближенной к реальности, также задействовали холостые боеприпасы, взрывпакеты и т.п. Помимо технических навыков бойцам получилось освоить и «личные», например, быстрое принятие решений в напряженных условиях.