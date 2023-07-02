Министерство обороны Российской Федерации заявило о том, что военную технику, принадлежащую Украине и расположенную на двух станциях – Чугуев и Балаклея, успешно поразила российская армия. Новостью поделились в RT

Военная техника ВСУ была доставлена с западных и центральных районов государства и находилась в радиусе двух населённых пунктов – Чугуев и Балаклея, что расположены в Харьковской области. Там они были поражены российскими военными прямо в местах разгрузки на одноименных железнодорожных станциях. Так сообщает военное ведомство в своей сводке.

К тому же, стало известно, что поражены оказались еще несколько целей в Донецкой Народной Республике. Там крах потерпели пункты управления двух украинских бригад. Несколько ранее под Харьковом находился склад боевых припасов механизированной бригады Украины. Но и они были уничтожены российскими войсками.