ВС РФ пресекли ночную атаку украинских дронов на Крым и Курск

Как проинформировали в Минобороны РФ, в районе часа ночи понедельника, 4 сентября, враз предпринял попытки атаковать российские территории в Крыму и Курской области.

В результате слаженной работы ПВО украинские дроны самолетного типа были выявлены в воздухе и ликвидированы, проинформировали в российском оборонном ведомстве.

«Около 1:00 пресечена попытка Украины атаковать двумя БПЛА самолетного типа. ПВО уничтожила беспилотники над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области», - сообщили в Минобороны РФ.

Ранее жители Курчатова под Курском сообщили о взрывах в городе. По словам очевидцев, несколько минут назад в небе над Курчатовым были слышны от 3 до 5 сильных разрывов.