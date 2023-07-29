ВС РФ пресекли попытку диверсантов ВСУ форсировать Днепр под Херсоном

Как информирует ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области, в ночь на субботу, 29 июля, украинская ДРГ попыталась высадиться на левом берегу Днепра, но была обнаружена российскими войсками.

После обнаружения по диверсантам был открыт прицельный огонь и группа была ликвидирована. Инцидент произошел в районе острова Алексеевский.

«За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск „Днепр“ в островной зоне предотвращена попытка проникновения ДРГ в районе острова Великий, уничтожена одна лодка и пять боевиков ВСУ», — сообщил представитель экстренных служб.

Он добавил, что в результате произошедшего были ликвидированы 12 украинских боевиков и затоплены две лодки.