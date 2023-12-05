ВС РФ приступают к штурму города Курахово, откуда ВСУ бьют по Донецку

Российские военные полностью заняли многоэтажную застройку в одном из населенных пунктов перед городом Курахово в ДНР, который контролируется украинскими боевиками.

Об очередных успехах в наступлении в зоне СВО сообщил замкомандира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка, откликающийся на позывной «Купол». По его словам, теперь ВС РФ предстоит вскрывать сеть вражеских защитных укреплений перед самим Курахово.

«На донецком направлении происходит движение, активная фаза нашего освобождения населенных пунктов. Многоэтажная застройка на данном участке полностью освобождена от сил противника, единичные очаги сопротивления остаются только в частном секторе. Буквально осталось занять несколько домов - и оборона противника полностью рухнет», - цитирует российского военнослужащего РИА Новости.

Стоит отметить, что именно из Курахово украинские военные систематически ведут обстрел районов Донецка, а также населенных пунктов Тельманово и Никольское.