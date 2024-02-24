ВС РФ прорвали оборону ВСУ и заняли половину Работино, враг разбит и отступает

Российские мониторинговые военные паблики сообщают с полей о серьезных успехах российской армии на Запорожском направлении.

Отмечается, что российские войска наступают не только с юга, но уже и с востока, заставляя украинских боевиков пятится назад.

«Российская армия прорвала оборону украинской армии в районе Работино, взяв под свой контроль более 40% населенного пункта. Ожидается, что фронт будет выровнен в ближайшие часы», — приводится в публикациях.

Украинский мониторинговый ресурс Deep State сообщил, что российская пехота уже в центре Работино, где сейчас ведутся бои.

В то же время, ситуацию на указанном участке фронта прокомментировал российское Минобороны. По словам начальника пресс-центра группировки «Днепр», в районах Работино и Вербовое Запорожской области в результате слаженных действий и при поддержки артиллерии подразделениям 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ нанесено комплексное огневое поражение.

«Потери противника составили до 35 военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ», — уточнили в Минобороны.