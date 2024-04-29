Украинские мониторинговые ресурсы бьют тревогу, российские войска заняли как минимум половину указанного населенного пункта. Бои за Нетайлово в ДНР велись всю последнюю неделю, враг не желал отступать.

Занятие части Нетайлово подтвердил и военный обозреватель немецкого издания Bild Джулиан Рёпке. Как пишет журналист, освобождено не менее трети Нетайлово. В настоящее время бои идут в центре села.

Минобороны РФ пока данную информацию никак не комментировало.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.