Вооруженные силы Российской Федерации практически овладели населенным пунктом Надеждинка, ведут наступление на Новоандреевку и атакуют позиции в Срибном. Об этом сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», анализируя ситуацию на передовой.

На левом фланге Покровского (Красноармейского) направления войска «Центра» продолжают активное продвижение, приближаясь все ближе к границам соседней с ДНР Днепропетровской области Украины.

«Фактически взята Надеждинка (идет закрепление). Еще сутки назад наши бойцы продвинулись севернее с востока в н. п. Надеевка (Надеждинка) на глубину до 700 м и за короткое время взяли поселок», — приводится в публикации.

Кроме того, по имеющейся информации, в настоящее время осуществляется наступление на Новоандреевку. Подразделения Российской Федерации успешно продвигаются и атакуют с трех направлений, захватывая значительную часть населенного пункта.

«Примечательно, что представитель ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов тревожно заявляет, что российские войска обходят Покровск с запада, перерезая логистику в направлении города», — передают военкоры.

Напомним, ВС РФ регулярно проводят точные удары по позициям на Украине, где находятся военнослужащие, техника ВСУ и наемники, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические, оборонные и коммуникационные объекты. Как отмечал Дмитрий Песков, официальный представитель президента России, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Ранее украинский пленный рассказал, как ВСУ подрывали многоэтажки в Курахово.