ВС РФ разбомбили под Харьковом бункер высшего командования ВСУ, ликвидировав главу Нацгвардии и нескольких генералов
Как передает Mash, удар был нанесен нанесён накануне ночью двумя «Искандерами» во время совещания высшего командования ВСУ. В результате российского прилета были ликвидированы ответственные за операцию «Суджа» по нападению на Курскую области украинские генералы Драпатый, Гнатов и Горбатюк. Также убит командующий Нацгвардией Украины Пивненко.
«Офицеры находились в контрольном пункте ПВО и обороны Харькова в н.п. Малиновка. В результате около 20 военнослужащих убиты, 14 ранены. Среди них: генералы, замначальника генштаба, ответственные за операцию "Суджа"», — приводится в публикации.
Официально данная информация пока не подтверждена. Однако украинские паблики также сообщают о произошедшем в Малиновке и публикуют видео якобы последствий этого удара.
Ранее военный аналитик Леонков назвал две цели вторжения украинской армии в Курскую область.