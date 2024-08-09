ВС РФ разбомбили под Харьковом бункер высшего командования ВСУ, ликвидировав главу Нацгвардии и нескольких генералов

Как передает Mash, удар был нанесен нанесён накануне ночью двумя «Искандерами» во время совещания высшего командования ВСУ. В результате российского прилета были ликвидированы ответственные за операцию «Суджа» по нападению на Курскую области украинские генералы Драпатый, Гнатов и Горбатюк. Также убит командующий Нацгвардией Украины Пивненко.