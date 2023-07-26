ВС РФ разбомбили в Харьковской области промышленные объекты

В результате взрывов в Харьковской области, прогремевших с начала ночь среды, 26 июля, сразу несколько промышленных объектов поражены, передает украинское агентство УНИАН.

Информацию журналистам подтвердил и мэр Харькова Николай Бакшеев. По его словам, в наст оящее время на местах попадания снарядов пожар и работают экстренные городские службы.

«Есть попадания по промышленным объектам Первомайской громады, начался пожар», — заявил Бакшеев.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский после удара ВС РФ по Одессе потребовал от Запада еще больше систем ПВО.