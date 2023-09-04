ВС РФ сорвали попытку переброски резервов ВСУ на Купянском направлении

Украинские военные предприняли попытку перегруппироваться, чтобы успешнее противостоять наступлению Армии России в Харьковской области.

Как информирует ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского, переброска резервов ВСУ на Купянском направлении в районе Кисловки оказалась неудачной благодаря мощной огневой поддержке российских артиллерийских расчетов.

«Противник предпринял попытку переброски резервов из состава 103-й отдельной бригады территориальной обороны. Огнём артиллерии первой танковой армии переброска резервов сорвана», — сказал Зыбинский.

Ранее сообщалось, что «Курганмашзавод» троекратно увеличил объемы выпуска БМП-3 на нужды СВО.