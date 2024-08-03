ВС РФ тоже умеют бить по нефтебазам: в украинской Виннице с ночи полыхает крупнейший НПЗ
Фото: [Медиасток.рф]
В украинском городе Винница до сих пор горит один из крупнейших на Украине нефтеперерабатывающих заводов. Как сообщает УНИАН, пожар на НПЗ вспыхнул в ночь на субботу, 3 августа, после атаки российских ВКС.
К настоящему времени потушить возгорания так и не удалось. На месте справиться с огне стараются сотни спасателей и десятки единиц спецтехники.
«По НПЗ прилетело около 2-3 часов ночи. Потушить пока не удается», — приводится в публикации.
Напомним, ВСУ постоянно пытаются атаковать российские НПЗ, особенно в Ростовской области и Краснодарском крае. На прошлой неделе киевский режим запустил по территории РФ 75 беспилотников по Ростовской, Белгородской, Воронежской, Смоленской областям, а также по Кубани. 17 БПЛА были уничтожены в акватории Азовского и Черного морей.
Ранее мы писали, что в сети появились кадры момента атаки беспилотника на НПЗ в Туапсе.