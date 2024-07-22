Появились кадры момента атаки беспилотника на НПЗ в Туапсе

В сети появились кадры с моментом атаки БПЛА на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Туапсе. На видео, опубликованном каналом SHOT , видно, как беспилотник самолетного типа летит вниз. Все это сопровождается звуками стрельбы.

Вскоре очевидец запечатлел огненный шар, после которого слышен взрыв.

Утром, 22 июля, SHOT сообщил о громких взрывах, которые местные жители услышали в Туапсе. Отмечалось, что, вероятно, в городе отработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Как позже сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко, в ночь на 22 июля система ПВО отразила восемь беспилотников в небе над Туапсе. На данный момент оперативные службы продолжают обследовать территорию.

По данным Министерства обороны России, что в ночь на 22 июля киевский режим запустил по территории РФ 75 беспилотников. Дроны сбили в Ростовской, Белгородской, Воронежской, Смоленской областями, а также в Краснодарском крае. 17 БПЛА были уничтожены в акватории Азовского и Черного морей.

ВСУ в мае уже атаковали НПЗ в Туапсе. Тогда здание предприятия получило повреждение, возник пожар. Из-за атаки дрона из строя вышла установка по производству сжиженных углеводородных газов. Завод тогда приостановил свою работу на два дня.

Ранее мы сообщали, что взрыв газа привел к частичному разрушению торгового центра в Краснодарском крае.