Российские бойцы на Краснолиманском направлении продолжают с уверенностью теснить врага, наступая сразу с нескольких сторон. Как сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук, ВС РФ за минувшие сутки нанесли внушительный урон живой силе военизированному украинскому террористическому формированию «Азов»*.

Отмечается, что штурмовые бригады противник потеряли порядка 100 человек в районе Торского участка, а также Серебрянского лесничества.

«В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 30 артиллерийских расчетов националистов. Потери противника на направлении составили до 100 военнослужащих ВСУ», - сказал Савчук.

Кроме того, средствами российской ПВО в районе Кременной был сбит украинский ударный дрон, добавил собеседник журналистов.

* - Запрещенная в России террористическая организация