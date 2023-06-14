ВС РФ уничтожили позиций ВСУ, с которых регулярно обстреливали Белгородскую область

Армия России в ночь на среду, 14 июня, нанесла серию артиллерийских ударов по украинским опорным пунктам, расположенным вдоль границы России.

Как проинформировали в Министерстве обороны России, прицельный огонь по выявленным разведкой украинским целям в непосредственной близости к границе Украины с Белгородской областью велся военнослужащими Западного военного округа (ЗВО). Ведомство опубликовало видеокадры, на которых военные расчеты гаубиц "Мста-Б" и Д-30 точечными ударами из ликвидируют украинские позиции, обстреливавшие Белгородскую область.

«Разведка докладывает о выявленной цели. Мы берем свое кочующее орудие, выезжаем на огневую позицию, занимаем ее и отрабатываем по этой цели. Корректировка используется с помощью беспилотных летательных аппаратов. Работали сейчас по взводному опорному пункту. Цель уничтожена», – пояснил один из российских военнослужащих ЗВО.

В Минобороны РФ добавили, что уничтожившие опорники врага расчеты артиллерии состоят из призванных в рамках частичной мобилизации военнослужащих.

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