ВС РФ успешно применили в зоне СВО новый российский дрон-камикадзе «Овод»

Как сообщает РИА Новости, БПЛА, оснащенный боевой частью ОГ7 В, был применен в сложное сумеречное время. Дрон проник на территорию противника на расстояние более трех км и нанес удар по заранее поставленным координатам.

«Несмотря на недостаток освещения, значительную удаленность от оператора и серьезное противодействие средств радиоэлектронной борьбы противника цель была успешно поражена», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что для более четкого наведения по намеченной цели российскими военными был использован наземный оптико-электронный комплекс, усиленный тепловизором.

Напомним, в Евросоюзе и США предложили придерживающимся нейтральной позиции в украинском конфликте странам встретиться для обсуждения «формулы мира» президента Зеленского на «саммите мира». В настоящее время Брюссель и Вашингтон ведут поиск площадки, на которую пригласят, в частности, представителей из Индии, Бразилии и ЮАР.