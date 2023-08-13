ВС РФ в Черном море открыли огонь по шедшему на Украину иностранному сухогрузу

Российские военные принудительно остановили шедший на Украину под флагом Палау сухогруз «Сукра Окан». Сейчас на судне проводится досмотр.

Как проинформировали в минобороны РФ, инцидент произошел утром воскресенья, 13 августа в юго-западной части Черного моря. Иностранное судно следовало в украинский порт Измаил и по-началу не реагировало на требование российской стороны остановиться и лечь в дрейф.

«На требование остановки и досмотра судна капитан не отреагировал. После чего незамедлительно в боевого корабля ВМФ РФ был открыт предупредительный огонь», - пояснили в российском оборонном ведомстве.

Также с находящегося поблизости российского военного корабля «Василий Быков» был поднят в воздух вертолет Ка-29 с отрядом российских морпехов, сообщает РИА Новости.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о пресечении очередной попытки Украины атаковать Белгородскую область дронами.